Российский блогер с ником @Kisa_inkorea публикует на своей странице в TikTok видео о жизни в Северной Корее.

Девушка посетила пхеньянский метрополитен и опубликовала видео, демонстрирующее внушительные размеры станций, залов с мозаичными изображениями и поездов, выполненных по советским образцам.

Строительство первой линии метро в Пхеньяне началось в 1965 году по личному распоряжению Ким Ир Сена – основателя и первого лидера КНДР. Возведением занимались лучшие северокорейские специалисты и инженеры, а также эксперты из дружественных социалистических стран, в частности СССР и Китая.

Первая станция метро была открыта в 1973 году. В последствии начало появляться больше станций, и вскоре первая ветка метро имела протяженность в размере 8,5 километров. Это событие стало важной вехой в развитии инфраструктуры Северной Кореи и укрепило индустриальную мощь страны.