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Армения: переезд и адаптация в стране с богатой историей и культурой

Переезд в новую страну - всегда стресс. Даже если это дружественная Армения, где говорят по-русски. Культурный шок - нормальная реакция на резкую смену обстановки. Это состояние, когда человек испытывает дискомфорт от столкновения с непривычными нормами и традициями.

Армения: переезд и адаптация в стране с богатой историей и культурой
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Симптомы могут быть разными: тоска по дому, раздражительность, пессимизм. Но главное - культурный шок преодолим. И чем лучше вы подготовитесь, тем безболезненнее пройдет адаптация.

Причины культурного шока в Армении

Даже для русскоязычного человека Армения - своеобразная страна. И вот что может удивить в первые месяцы.

Мусор на улицах шокирует многих приезжих. К сожалению, не все армяне бережно относятся к экологии. Хотя в последнее время растет осознанность, регулярно проходят субботники. Можно присоединиться к волонтерам и внести посильный вклад в чистоту страны.

Другая особенность - нарушение личных границ. Здесь не принято обсуждать чужие дела, но многие таксисты и продавцы охотно поделятся собственным мнением о политике или личной жизни. Не стоит спорить или пытаться их переубедить. Это шанс стать более терпимым к чужим взглядам.

Еще один момент - дети здесь центр вселенной. Им разрешено все: купаться в фонтанах, кричать в магазинах. Родителей это устраивает. Так что не удивляйтесь, если чужой ребенок начнет трогать вашего.

Ну и конечно, высокие цены на жилье. За тесную однушку в старом доме просят как за просторную квартиру в российской провинции. Да еще без ремонта и мебели. Хорошая новость - здесь не нужны теплые батареи и можно сэкономить на отоплении.

Этапы адаптации иммигранта

Процесс адаптации проходит в 4 стадии:

  • Сначала наступает туристический восторг. Все кажется новым и увлекательным.
  • Затем следует разочарование - сталкиваешься с трудностями, испытываешь стресс, раздражение на бытовые проблемы.
  • Дальше наступает этап восстановления: человек активно решает возникшие задачи, приспосабливается к новой культуре.
  • И финальный этап - бикультуризм, когда чувствуешь себя частью нового сообщества.

Чтобы сократить неприятные стадии, важно знать способы адаптации в стране.

Когда человек оформляет гражданство Армении, это значит, что он готов связать свою жизнь с этой страной. Получение паспорта - важное событие для иммигрантов, символизирующее чувство дома в новой культуре. Всестороннюю помощь в оформлении гражданства Армении оказывают миграционные специалисты компании International.Business.

Как быстрее адаптироваться

Вот несколько важных советов:

  • Вспоминайте, зачем переехали в эту страну. Если уехали ради карьеры, сосредоточьтесь на работе. Ради семьи? Уделяйте больше времени близким. Цель поможет не унывать.
  • Активно знакомьтесь с местными жителями, коллегами, соседями. Ходите на разные мероприятия. Общение ускорит адаптацию.
  • Не бойтесь проявлять инициативу при решении возникающих проблем. Например, самостоятельно найти слесаря или сантехника. Действуйте, не уповайте на "авось".
  • Старайтесь позитивно настраиваться. Вспоминайте людей, которым удалось освоиться в Армении. Ищите хорошие новости о стране.
  • Изучайте культуру, традиции, историю страны. Это поможет глубже понять особенности менталитета. Ходите по музеям, на экскурсии - достопримечательностей в Армении много.
  • Обращайтесь за психологической помощью, если состояние не улучшается. Временное общение со специалистом поможет найти ресурс для изменений.

Главное в адаптации - не замыкаться в себе, а пробовать вливаться в новую культуру. Интересуйтесь Арменией, знакомьтесь с людьми - и вскоре почувствуете себя как дома. Культурный шок преодолевается со временем. У каждого по-разному - но вы обязательно пройдете этот путь.

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