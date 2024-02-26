Армения: переезд и адаптация в стране с богатой историей и культурой

Переезд в новую страну - всегда стресс. Даже если это дружественная Армения, где говорят по-русски. Культурный шок - нормальная реакция на резкую смену обстановки. Это состояние, когда человек испытывает дискомфорт от столкновения с непривычными нормами и традициями.

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Симптомы могут быть разными: тоска по дому, раздражительность, пессимизм. Но главное - культурный шок преодолим. И чем лучше вы подготовитесь, тем безболезненнее пройдет адаптация.

Причины культурного шока в Армении

Даже для русскоязычного человека Армения - своеобразная страна. И вот что может удивить в первые месяцы.

Мусор на улицах шокирует многих приезжих. К сожалению, не все армяне бережно относятся к экологии. Хотя в последнее время растет осознанность, регулярно проходят субботники. Можно присоединиться к волонтерам и внести посильный вклад в чистоту страны.

Другая особенность - нарушение личных границ. Здесь не принято обсуждать чужие дела, но многие таксисты и продавцы охотно поделятся собственным мнением о политике или личной жизни. Не стоит спорить или пытаться их переубедить. Это шанс стать более терпимым к чужим взглядам.

Еще один момент - дети здесь центр вселенной. Им разрешено все: купаться в фонтанах, кричать в магазинах. Родителей это устраивает. Так что не удивляйтесь, если чужой ребенок начнет трогать вашего.

Ну и конечно, высокие цены на жилье. За тесную однушку в старом доме просят как за просторную квартиру в российской провинции. Да еще без ремонта и мебели. Хорошая новость - здесь не нужны теплые батареи и можно сэкономить на отоплении.

Этапы адаптации иммигранта

Процесс адаптации проходит в 4 стадии:

Сначала наступает туристический восторг. Все кажется новым и увлекательным.

Затем следует разочарование - сталкиваешься с трудностями, испытываешь стресс, раздражение на бытовые проблемы.

Дальше наступает этап восстановления: человек активно решает возникшие задачи, приспосабливается к новой культуре.

И финальный этап - бикультуризм, когда чувствуешь себя частью нового сообщества.

Чтобы сократить неприятные стадии, важно знать способы адаптации в стране.

Когда человек оформляет гражданство Армении, это значит, что он готов связать свою жизнь с этой страной. Получение паспорта - важное событие для иммигрантов, символизирующее чувство дома в новой культуре. Всестороннюю помощь в оформлении гражданства Армении оказывают миграционные специалисты компании International.Business.

Как быстрее адаптироваться

Вот несколько важных советов:

Вспоминайте, зачем переехали в эту страну. Если уехали ради карьеры, сосредоточьтесь на работе. Ради семьи? Уделяйте больше времени близким. Цель поможет не унывать.

Активно знакомьтесь с местными жителями, коллегами, соседями. Ходите на разные мероприятия. Общение ускорит адаптацию.

Не бойтесь проявлять инициативу при решении возникающих проблем. Например, самостоятельно найти слесаря или сантехника. Действуйте, не уповайте на "авось".

Старайтесь позитивно настраиваться. Вспоминайте людей, которым удалось освоиться в Армении. Ищите хорошие новости о стране.

Изучайте культуру, традиции, историю страны. Это поможет глубже понять особенности менталитета. Ходите по музеям, на экскурсии - достопримечательностей в Армении много.

Обращайтесь за психологической помощью, если состояние не улучшается. Временное общение со специалистом поможет найти ресурс для изменений.