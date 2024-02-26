Туристы чуть не опоздали на рейс в ОАЭ из-за полуторачасовой проверки загранпаспортов

Туристы продолжают сообщать о различных проблемах с загранпаспортами и их заменой из-за ошибок в машиночитаемом коде. Об одной из последних ситуаций редакции рассказала представитель турагентства из Самары. Ее туристы в ночь с 25 на 26 февраля должны были отправиться в Шарджу (ОАЭ) из местного аэропорта. Но за несколько дней до вылета они обнаружили, что в их загранпаспортах старого образца есть ошибки в машиночитаемом коде (неправильно написана цифра 1).

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Документы пришлось оперативно заменить – срок окончания действия в них остался прежним (как в старых паспортах), в то время как дата выдачи стояла фактическая. Старые паспорта, по словам турагента, были выданы в 2023 году и действовали до 2028 года (5 лет). Теперь же их срок действия из-за новой даты выдачи (февраль 2024 года) сократился.

«У нас это вызвало сомнение, но в паспортном столе сказали, что уже год были действительны эти паспорта, и другой срок они не могут ставить при такой замене. Сказали, что всё должно быть нормально и никаких проблем не будет», – рассказала турагент.

Но проблемы всё же возникли – странный срок действия документов смутил сотрудников паспортного контроля в самарском аэропорту Курумоч. По словам турагента, паспорта проверяли более полутора часов и даже позвонили ей для уточнения сведений. Пограничники признались, что раньше никогда не сталкивались с такими документами. Только после того, как туристы показали свои данные на Госуслугах и фотографии старых загранпаспортов, их наконец пропустили. Пассажиры едва успели на свой рейс – уже началась посадка, до вылета оставалось около 20 минут.

Юрист Игорь Косицын отметил: пограничники должны знать о том, что при замене загранпаспорта из-за ошибки или опечатки срок окончания действия не меняется (ставится тот же, что и был в старом), но при этом дата выдачи меняется на фактическую. Это стандартная процедура, и, по мнению юриста, в этой ситуации сыграл свою роль человеческий фактор.

Есть вероятность, что пограничники действительно никогда раньше не видели таких документов. До того, как стало известно об ошибках в машиночитаемом коде, туристы вряд ли меняли паспорта раньше положенного срока, если в них не было опечаток. Редакция TourDom.ru отправила запрос в пограничное управление ФСБ РФ по Саратовской и Самарской областям.