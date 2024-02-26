Автобусный тур для аграриев и животноводов пройдет по Белоруссии

В 2024 году ИНСТИТУТ МОЛОКА в очередной раз проведет Отраслевой автобусный пробег «Аграрная Россия». Профессиональный тур пройдет с 8 по 11 апреля по территории Республики Беларусь.

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Цель мероприятия — взаимодействие, общение и обмен опытом между специалистами сельскохозяйственной отрасли: руководителями хозяйств, передовыми экспертами-практиками, сотрудниками ферм, представителями сервисных компаний. В ходе пробега участники посетят передовые молочные предприятия Республики Беларусь, руководители которых готовы поделиться своим успешным опытом, показать, как обустроены и оснащены их предприятия и фермы.

«В России растет интерес и к опыту аграриев и животноводов Беларуси, к товарам — как оборудованию для сельского хозяйства и ферм, так и к продуктам переработки молока. Беларусь является одним из мировых лидеров по производству молока на душу населения, где уровень самообеспечения составляет более 250%. Политика импортозамещения создала благоприятные условия для разработки и реализации совместных проектов по строительству и осуществлению деятельности молочных ферм, для обмена опытом и передачи передовых технологий», — отметила организатор тура, генеральный директор ООО «ИНСТИТУТ МОЛОКА» Татьяна Нагаева.

Участники автобусного пробега расширят круг знакомств и деловых контактов, а также увидят самые знаковые туристические локации, совмещая работу и неформальное общение с коллегами.

На каждом предприятии и во время переездов будут организованы образовательные и дискуссионные сессии, затрагивающие актуальные темы и вопросы по основным направления мясомолочной отрасли: подготовка кадров, строительство комплексов, ветеринария, комфорт содержания коров, кормозаготовка и кормление КРС.

Одним из объектов посещения станет ферма КХ Михаила Шруба, одного из самых успешных и авторитетных фермеров Республики Беларусь. Ферма расположена в Гомельской области. Михаил Шруба развивает мясное животноводство, производит мясную продукцию и полуфабрикаты, выращивает самые востребованные овощи, а также предлагает агротуристические услуги на базе усадьбы «Туровские легенды». Участники автобусного пробега также посетят МТФ «Мглё» филиала «Смолевичи Дэйриз» (ОАО «Смолевичи Бройлер», Минская обл.), ООО «Новополесский-Агро» (холдинг «Беларускалий-Агро», Минская обл.), ОАО «Речень» (Минская обл.), ОАО «Великосельское Агро» (Брестская обл.). В числе других объектов, посещение которых станет полезным аграриям и животноводам, — ГУ «Центр информационных систем в животноводстве» Республики Беларусь, производственная площадка «Полымя» Борисовского завода «Металлист», Туровский молочный комбинат.