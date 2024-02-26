Квартиры в Анталье продаются втрое дешевле московских

Турецкий национальный институт статистики Endeksa сообщил, что за год в стране недвижимость подорожала на рекордные 73% и теперь усредненный квадратный метр жилья в стране оценивается в 24 124 турецких лир, что примерно эквивалентно 72 324 руб.

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Понятно, что более ощутимо прибавила в цене жилая недвижимость в Стамбуле, где годовой прирост в цене составил 65%, и теперь «квадрат» там обойдется покупателю в 36 862 турецких лир (110 514 руб.). Средняя стоимость квартиры в крупнейшем городе Турции на начало февраля составила порядка 4 239 130 лир, что в перерасчете на российские рубли превышает сумму в 12,7 млн.

На втором месте по росту стоимости жилой недвижимости – Анталья. За год цены за усредненный «квадрат» в Средиземноморском регионе подскочили на 59%, до отметки в 32 613 турецких лир (97 775 руб.). При этом средняя цена жилья в одной из курортных столиц Турции находится на отметке чуть выше 3,7 млн лир – это порядка 11 млн руб.

Анталья вошла в топ-3 регионов с наивысшими темпами роста цен на жилую недвижимость вместе со столичной Анкарой и провинцией Мугла, которая расположена на юго-западе страны рядом с Эгейским морем.

А вот Стамбул оказался в списке регионов, где интерес инвесторов падает: в январе продажи объектов жилой недвижимости составили 13,4 тыс. заключенных сделок против 23,7 тыс. в декабре.

За январь 2024 года в Стамбуле иностранцы приобрели 710 объектов недвижимости, тогда как в Анталье этот показатель составил – 747. Правда, сколько граждан России прикупили апартаментов с видом на море или без оного, не уточняется.

Телеграм-канал «Крыша ТурДома» сравнил цены на недвижимость в Анталье и Москве выяснил, что стоимость квадратного метра в турецком курортном городе примерно в три раза ниже, чем в столице России. По данным ЦИАН, на начало февраля усредненная цена на московской «вторичке» составила 330 тыс. руб. за квадратный метр, на первичном – 371 тыс.

Понятно, что и турецкое статистическое ведомство оперирует усредненными показателями, куда входят и выставленные в Анталье на продажу как квартиры на первой линии, так и расположенные далеко от пляжей.

Не удивительно, что подписчики нашего телеграм-канала в целом скептически отнеслись к перспективам приобретения жилья на популярном турецком курорте, даже несмотря на привлекательные по сравнению с Москвой цены. Один из барьеров в желании вложиться в недвижимость – неопределенность с получением вида на жительство в Турции.

«Ага, купишь ты квартиру, а потом турки опять порог (ВНЖ. – Ред.) поднимут через пару лет, и лети, Вася, отсюда», – резонно подметил подписчик Максим.