В Турции испугались потери российских туристов

Эксперт подчеркнул, что правительству необходимо как можно быстрее найти решение этого вопроса. В противном случае потери могут быть огромными.

Ранее в феврале сообщалось, что цены на отдых в Турции подешевеют для россиян в 2024 году в несколько раз. Турецкие отельеры уже снизили стоимость на 20 процентов, но это не предел, так как страна хочет вернуть утерянный поток российских туристов.