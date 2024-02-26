В АТОР рассказали о стоимости летнего отдыха в Турции

"Высказанные ранее оценки туроператоров о том, что средний уровень трат на туры в Турцию средней продолжительностью 9-10 ночей составляет в районе 100-120 тыс. рублей на человека, в целом справедливы и в конце февраля. Сейчас туры в качественные четырехзвездочные отели Турции на июнь примерно так и стоят - около 190-220 тыс. рублей на двоих за 10 ночей с перелетом и питанием "все включено", - говорится в сообщении.