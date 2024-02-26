В АТОР рассказали о стоимости летнего отдыха в Турции

Стоимость десятидневного отдыха в Турции в июне 2024 года составляет 190-220 тыс. рублей на двоих с размещением в качественных отелях "четыре звезды", работающих в формате "все включено", сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Высказанные ранее оценки туроператоров о том, что средний уровень трат на туры в Турцию средней продолжительностью 9-10 ночей составляет в районе 100-120 тыс. рублей на человека, в целом справедливы и в конце февраля. Сейчас туры в качественные четырехзвездочные отели Турции на июнь примерно так и стоят - около 190-220 тыс. рублей на двоих за 10 ночей с перелетом и питанием "все включено", - говорится в сообщении.
Туры с размещением в пятизвездочных отелях Антальи стоят 250-300 тыс. рублей на двоих, в отелях "пять звезд" высокого уровня - 350-360 тыс. рублей, уровня Deluxe - от 400 до 600 тыс. рублей, рассказали в ассоциации. Как отметили в АТОР, многие турецкие отельеры понизили цены в евро для российских туристов на предстоящий летний сезон. Но из-за роста курса валют турпакеты в Турцию в рублях подорожали в среднем на 7-8%.