Более 20 000 российских туристов отдохнули на Мальдивах за январь 2024 года

Россияне заняли лидирующую позицию по количеству поездок на Мальдивы, за первый месяц текущего года на популярном среди богачей курорте отдохнули более 20 000 граждан РФ.

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Среди российских туристов Мальдивы стали самым популярным направлением в сегменте "дорогой островной экзотики": за январь 2024 года их посетили более 20 000 граждан РФ, таким образом отечественные путешественники стали лидерами по количеству поездок в это тропическое государство.

Сейшелы также вошли в список курортов, наиболее востребованных среди любителей элитного отдыха, там за первый месяц текущего года побывали 4 000 россиян, относительно того же периода 2023 года их количество возросло на 14,5%.