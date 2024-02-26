Китай ввел для грузинских граждан безвизовый режим

"Китайская Народная Республика приняла решение о введении безвизового режима для граждан Грузии. Граждане Грузии смогут находиться в Китае непрерывно 30 дней. Это - важнейшее решение, которое упростит нашим согражданам поездки в Китай и создаст новые возможности между Грузией и Китаем с точки зрения еще большего развития политических, экономических и культурных связей", - заявил Кобахидзе на заседании правительства, начало которого транслировали местные телеканалы.