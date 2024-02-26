Проблемы с платежами угрожают российскому сегменту туризма в Турции

С начала 2024 года турецкие банки начали отказываться принимать платежи из РФ – это стало проблемой для экспортеров. Частично это связано с западными санкциями в отношении России и американским давлением.

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«Еще один важный сектор – туризм. Приближается сезон 2024 года. Но денежные переводы не могут быть осуществлены. Проблемы возникают даже при проведении ярмарок. Правительство должно найти решение как можно скорее. Иначе потери будут велики», – говорится в статье.

Отмечается, что экспорт товаров из Турции в Россию снижается, это сказывается и на совокупном объеме турецкого экспорта. Если российский рынок станет недоступен, то у экспортеров начнутся серьезные проблемы, вплоть до банкротства. Автор статьи отмечает, что турецким властям стоит принять меры, чтобы избежать этого.