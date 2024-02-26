Россия стала главным поставщиком туристов на любимый курорт богачей

Россияне стали лидерами по количеству поездок на Мальдивы, которые считаются любимым курортом богатых путешественников. О том, что Россия оказалась главным поставщиком туристов для Мальдив, Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, по данным аналитиков, за первый месяц 2024 года на Мальдивских островах побывали более 20 тысяч россиян. Эксперты отметили, что это направление стало самым популярным у отечественных туристов в сегменте «дорогой островной экзотики».

Также в список наиболее востребованных курортов для люксового отдыха вошли Сейшелы — туда за январь отправились отдыхать 4 тысячи россиян, что на 14,5 процента больше, чем в аналогичный период 2023 года.

Кроме того, в АТОР заметили, что туристический поток на курорты Азии растет очень быстрыми темпами. Например, на Шри-Ланку в январе поехали более 30 тысяч россиян, они опередили по количеству въездов индийцев, немцев и британцев.

При этом Вьетнам тоже оказался очень популярным у путешественников из России — в начале 2024 года там побывали 19 тысяч туристов, что на 53 процента больше, чем в начале 2023 года.