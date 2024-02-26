Где дешевле отдохнуть в Азии на майских праздниках

Минимальные цены на двоих за 11–12 дней начинаются от 168 тысяч рублей в Таиланде.

С приближением майских праздников, растущий интерес к пляжным курортам в Азии становится очевидным. Анализ АТОР показывает, что, несмотря на отсутствие крайне низких цен, выгодные предложения все же присутствуют. Так, стоимость отдыха в Таиланде начинается от 169 тысяч рублей за двоих, в Гоа — от 170 тысяч, а в Индонезии (Бали) — от 258 тысяч рублей. Туроператоры отмечают высокий спрос на отдых в Азии в майские праздники, подтверждая это активным ростом бронирований.

Среди популярных направлений в Азии у россиян ведет Таиланд, за ним следуют Шри-Ланка, Мальдивы и другие. Прямые рейсы доступны в несколько из этих мест, включая Таиланд и Мальдивы. Отдых в других популярных направлениях, таких как Бали или Филиппины, требует пересадок, пишет Центральная Служба Новостей.