Наводнения, тайфуны и морозы: куда опасно ехать зимой

Не все направления подходят для путешествий в зимнее время года. Природные катаклизмы могут сделать отпуск не просто неприятным, но и опасным. "Рамблер" расскажет, куда не стоит ехать зимой из-за этого фактора.

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Арктика и Антарктика

Эти заснеженные и ледяные регионы являются одними из самых холодных мест на планете. Зимой температура может опускаться до абсолютного нуля или ниже. Плюс к этому, в зимний период в этих районах происходит полная полярная ночь, когда солнце не восходит в течение многих месяцев, что делает условия еще более суровыми. Посещение этих регионов в зимний период может быть крайне опасным из-за экстремальных холодов, отсутствия света и возможности замерзания. Туристам не рекомендуется отправляться в эти места без специальной подготовки и соответствующего снаряжения, так как риск промерзания и гипотермии очень высок.

Мьянма (Бирма)

В зимний сезон в Мьянме, помимо высоких температур и сухости, также могут происходить сильные циклоны, особенно на побережье. Эти стихийные бедствия часто сопровождаются сильными дождями, наводнениями и разрушениями инфраструктуры, и могут повлечь за собой перебои в транспортном сообщении, закрытие туристических достопримечательностей и отелей, а также привести к эвакуации населения. Поэтому туристам следует быть готовыми к переменам и следовать рекомендациям по безопасности в случае приближения тайфуна или циклона.

Северная Корея

Помимо политических и социальных проблем, Северная Корея также сталкивается с серьезными холодами в зимний период. Температура в эту пору может опускаться до экстремальных значений, достигая отметки в -20°C и ниже. Важно отметить, что инфраструктура в Северной Корее не всегда готова к таким морозам, какие могут возникнуть зимой. Это может привести к серьезным проблемам с отоплением, особенно в жилых домах, а также с доступом к коммунальным услугам, таким как водоснабжение и электроснабжение. Без должной подготовки и внимания к метеорологическим условиям поездка может стать неприятным опытом.

Мексиканский залив

Зимой в Мексиканском заливе, помимо приятного тепла и прекрасных пляжей, часто происходят сильные тайфуны и ураганы. Этот регион подвержен стихийным бедствиям из-за теплых вод залива, которые создают благоприятные условия для развития мощных бурь. Циклоны могут обрушиться на побережье с разрушительной силой, вызывая наводнения, сильные ветры и опасные приливы. Эти природные явления могут привести к серьезным разрушениям инфраструктуры, включая дома, дороги и электроснабжение. Путешествия в этот регион зимой могут быть опасными из-за риска попадания в зону бедствия.

Япония

Особенно часто на севере страны наблюдаются снегопады и сильные метели, которые могут существенно затруднить передвижение и вызвать задержки. Эти аномальные снегопады могут привести к заторам на дорогах, закрытию транспортных маршрутов и даже к отмене поездов и авиарейсов. Одновременно на южных островах Японии существует риск столкновения с тайфунами. Обычно формирующиеся в теплых водах Тихого океана, они могут принести с собой сильные дожди, порывистые ветры и опасные приливы. В результате этих природных бедствий могут возникнуть наводнения, разрушения и проблемы с транспортом.