В каких странах россиянок домогаются чаще всего

В конце прошлой недели в России активно обсуждали инцидент, произошедший в одном из отелей Шри-Ланки: сотрудник гостиницы проявлял недвусмысленные знаки внимания к нашим туристкам, а затем пробрался в номер и лег к ним в кровать. В Сети немало историй о приставаниях в Турции, Египте, Индии.

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NEWS.ru поговорил с россиянками, которые сталкивались с домогательствами за рубежом, и узнал, какие туристические направления представляют опасность для женщин на самом деле.

Почему россиян призвали покинуть Шри-Ланку

16 февраля в СМИ написали об инциденте в отеле Rainbow Surf Beach, расположенном в деревне Унаватуна на Шри-Ланке. Первоначально этой историей поделился в Telegram-чате «Шри-Ланка форум» барбер из Красноярска Денис Юшин.

Его подруги — Яна, Оксана и Полина — отдыхали на острове с 7 по 14 февраля. По словам Юшина, все это время сотрудники отеля неоднократно «подавали недвусмысленные знаки» сексуального характера: касались ног, плеч и талии девушек. Развязка истории случилась в ночь перед вылетом.

«Рум-бой (уборщик номера) открыл своим ключом закрытую комнату, разделся, лег на кровать между двух девушек и начал мастурбировать. Оксана проснулась, увидела незнакомого мужчину в кровати и закричала. Проснулись все девушки. И парень выбежал наружу, продолжив мастурбировать возле окна», — написал Денис Юшин.

Девушки попросили Дениса приехать им на помощь. Урегулировать ситуацию мирно не получилось: владелец отеля, по утверждению рассказчика, был пьян. В итоге между россиянином и сотрудниками отеля завязалась драка. При этом покинуть территорию туристам не давали, всячески преграждая им путь.

«Я вывел девушек за ворота, а сам пошел за байком. <...> Мы убежали оттуда в ужасе, ночью с чемоданами по дороге в темноте. В шоке от произошедшего...» — описал Юшин.

Позже в своем аккаунте в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) Денис добавил, что после отъезда подруг он обратился в полицию Унаватуны. По словам мужчины, местные правоохранители в итоге «хотели арестовать и посадить в тюрьму» именно его, а не сотрудников отеля. Сообщения о домогательствах и насильственном удержании девушек в отеле полицейские игнорируют, утверждает он.

NEWS.ru попытался связаться с Денисом Юшиным, однако сообщения в мессенджерах остались непрочитанными.

Как на случившееся отреагировали российские дипломаты

Утром 18 февраля посольство России в Шри-Ланке опубликовало обращение, в котором попросило отдыхающих там россиян вернуться на родину. В дипмиссии объяснили призыв «участившимися инцидентами с участием российских граждан». Тем не менее уже вечером того же дня посольство заверило, что ситуация на острове стабильна и не несет угроз, а «граждане могут спокойно продолжать свой отдых».

Одна из пострадавших — Яна — рассказала NEWS.ru, что сотрудники консульского отдела сразу же отреагировали на инцидент и дали россиянкам необходимые консультации. Дипломаты также помогали Денису Юшину правильно оформить заявление в полицию.

Яна объяснила, почему заявление в полицию за девушек подал их друг. Она напомнила, что происшествие случилось незадолго до их отлета — обратиться в правоохранительные органы самостоятельно они уже не успели.

«Весь инцидент произошел в 23:00, в 05:00 нам нужно было улетать. Поэтому, пока мы были в самолете, Денис был в полиции», — рассказала девушка.

Посольство РФ обратилось в МИД Шри-Ланки с просьбой обеспечить расследование инцидента в Rainbow Surf Beach Hotel, поиск и наказание виновных. По словам Яны, случившееся не испортило ее впечатления от отдыха, в будущем она планирует снова приезжать на остров. Однако это не означает, что событие прошло бесследно.

«Нам всем нужна помощь психолога, мы испытали сильнейший стресс. Я начала нормально говорить только через несколько дней», — сказала россиянка в беседе с NEWS.ru.

NEWS.ru обратился за комментарием к туроператору, у которого девушки приобретали путевки. По состоянию на 26 февраля ответ редакцией получен не был.

Опасно ли женщинам ехать в Абхазию

Вечером 16 февраля — в тот же день, когда стало известно об инциденте на Шри-Ланке — МИД РФ опубликовал предупреждение о риске изнасилований на курортах Абхазии. Это связано с тем, что в начале месяца там вышел на свободу осужденный за изнасилование местный житель Эдгар Абухба. В 2019 году абхазец заманил российскую туристку в заброшенное здание в Сухуме, оглушил ее камнем по голове, а затем надругался и обокрал. На тот момент ему было 17 лет, однако за время расследования преступления он успел достигнуть совершеннолетия.

Суд приговорил Абухбу к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, однако отсидел он вдвое меньший срок. В российском дипведомстве заявили, что это говорит о «снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям».

Верховный суд Абхазии с заявлением МИД РФ не согласился. В пресс-службе инстанции указали на постановление, принятое в конце прошлого года. Согласно документу, Абухба должен был получить срок в колонии общего, а не строгого режима. Содержание в колонии общего режима засчитывается по отношению к строгому режиму как один к двум, из-за чего срок лишения свободы для абхазца сократился вдвое.

В каких еще странах часто домогаются россиянок

В чатах российских мигрантов и туристов на Шри-Ланке, которые изучил NEWS.ru, мнения женщин о вероятности столкнуться с домогательствами на острове расходятся. Одни говорят, что «главное не флиртовать», тогда и проблем не будет, другие же утверждают, что «приставания» не редкость со стороны водителей тук-туков (местное велотакси. — NEWS.ru).

«Многие жаловались, что [тукеры] завозят на пустырь, блокируют и домогаются, к одной прям при всех в автобусе человек домогался, видео даже есть. <...> Так что средства самообороны не лишние для одиноких девушек», — писала россиянка в одном из чатов в начале 2024 года.

Проблема сексуальных домогательств со стороны местных мужчин в большей степени присуща Индии и Шри-Ланке, заявил в разговоре с NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств РФ (АТА) Алексан Мкртчян. В Турции и Египте домогательства случаются не чаще, чем в любой другой стране, утверждает он.

«В остальных странах намного меньше случаев, когда насилуют или пристают. Причем это касается не обязательно россиянок, а любых женщин европеоидного типа: американок, француженок, итальянок, немок, англичанок. Им — индусам и шриланкийцам — все равно», — сказал собеседник NEWS.ru.

По словам Мкртчяна, это обусловлено особенностями местной культуры. В Индии и на Шри-Ланке запрещены добрачные половые отношения. Чтобы вступить в брак, местный мужчина должен собрать выкуп за невесту. Обе страны довольно бедные, поэтому нередко даже к 40 годам мужчины остаются неженатыми, и местные девушки остаются для них недоступны.

«В Египте тоже запрещены добрачные половые отношения, но там нет таких массовых случаев. Бывает такое: за грудь потрогал, за бок ущипнул. Но прямо изнасилований я не припомню. В Турции же добрачные половые отношения разрешены, поэтому там такой проблемы нет», — добавил вице-президент АТА.

По его словам, официальная рекомендация АТА для россиянок, собирающихся на отдых в Индию или на Шри-Ланку, — ехать туда с мужчиной или вдвоем с подругой.

«Маньяк» из Индии

Как рассказала NEWS.ru жительница Гоа Наталия, в прошлом году в ее районе действовал, по ее выражению, «маньяк» — местный мужчина на мотоцикле преследовал иностранок и домогался их.

«Он на туристок охотился, на дороге девушек караулил. За мной тоже как-то гнался», — поделилась Наталия.

К поимке злоумышленника, по ее словам, даже подключали так называемую Pink Police, которую в Гоа создали специально для защиты женщин, детей и туристов, — но безуспешно. По словам другой россиянки, жительницы Гоа Ульяны, «догонялки» на мопедах считаются в Индии своего рода способом флирта. Ульяна тоже сталкивалась с «маньяком», которого упоминает Наталия.

«В момент, когда мне нужно было свернуть, он свернул за мной. Я поняла, что это уже не просто игра, а преследование. <...> Я испугалась. <...> В момент, когда уже некуда было меня прижимать (на мопеде. — NEWS.ru), он спокойно протянул руку в мою сторону и пару раз жмякнул за попу», — рассказала собеседница NEWS.ru.

Многие живущие в Индии женщины-экспаты в разговоре с NEWS.ru поделились мнением, что проблема домогательств со стороны индусов «сильно раздута».

Надо ли бояться приставаний в Турции и Египте

Вопреки общему представлению, в Турции и Египте к женщинам пристают редко, рассказали NEWS.ru россиянки, часто бывающие в этих странах и переехавшие туда на ПМЖ. Так, Татьяна, которая уже несколько лет живет в Анталье вместе с детьми, вспомнила лишь один подобный случай.

Однажды женщина пошла в местную школу, чтобы договориться о зачислении детей. По дороге увидела, что водитель ехавшего ей навстречу автомобиля помахал кому-то рукой. Татьяна посчитала, что жест был адресован не ей, и не придала значения эпизоду. Оформив документы, женщина направилась домой и тогда заметила, что та же машина стала преследовать ее. Из иномарки вышел мужчина и попытался заговорить с Татьяной. При этом его не смутили ни дети, находившиеся рядом с матерью, ни тот факт, что в момент «знакомства» женщина говорила по телефону с мужем.

«У меня это вызвало дикое возмущение. Он вел себя нагло, хотя я никаких поводов не давала. Я ему высказала все, что думала о его поведении, на английском, подкрепляя русскими крепкими словцами. Но повлияло, наверное, даже не это, а то, что я говорила достаточно громко: в соседнем доме начали выглядывать. Он быстренько закрыл дверь и уехал», — говорит россиянка.

Татьяна подчеркнула, что была одета весьма целомудренно, так же, как одеваются турчанки, — в длинный сарафан. Несмотря на случившееся, она убеждена, что навязчивое ухаживание за женщинами не относится к национальной черте турок.

Автор блога «Ольга о Египте и не только» отмечает, что проблема приставаний со стороны египтян остается актуальной. Причем это касается иностранок в целом, а не только российских туристок.

«Контингент, который пристает, молодеет и становится более наглым, проблема до сих пор актуальна. Не могу привести статистику обращений в полицию от пострадавших в цифрах, но это происходит в курортных городах все чаще», — рассказала она NEWS.ru.

По словам россиянки, обращения в местную полицию в какой-то степени помогают бороться с домогательствами, но есть нюанс: групповое заявление от нескольких пострадавших правоохранители проигнорировать не могут, в отличие от индивидуального.