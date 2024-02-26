Опытный российский путешественник назвал лучший город для жизни

«Еще мне нравится город, если в нем есть горы. И в Веллингтоне есть несколько таких мест, куда можно подняться и погрузиться в великолепные виды», — добавил россиянин. Из плюсов он также назвал чистый воздух, красивую набережную, обилие ресторанов и развлечений.