Все больше россиян не могут попасть на отдых из-за ошибок в паспорте

В России участились случаи невыезда туристов за границу из-за ошибок в загранпаспортах.

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По закону такие туристы имеют право на обращение в суд, однако успешной судебной практики на этот счет в стране пока нет, пояснили юристы.

Случаи обнаружения на границе «неликвидных» загранпаспортов в России фиксируются примерно с начала декабря 2023 года, рассказал «Известиям» вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

По его словам, еще несколько месяцев назад машинописные опечатки не считались ошибкой, и туристы спокойно вылетали с такими паспортами за границу.

Но ориентировочно с конца прошлого года пограничники усилили контроль за миграционными потоками и стали обращать внимание «на каждую запятую».