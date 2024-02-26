Все больше россиян не могут попасть на отдых из-за ошибок в паспорте
В России участились случаи невыезда туристов за границу из-за ошибок в загранпаспортах.
По закону такие туристы имеют право на обращение в суд, однако успешной судебной практики на этот счет в стране пока нет, пояснили юристы.
Случаи обнаружения на границе «неликвидных» загранпаспортов в России фиксируются примерно с начала декабря 2023 года, рассказал «Известиям» вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.
По его словам, еще несколько месяцев назад машинописные опечатки не считались ошибкой, и туристы спокойно вылетали с такими паспортами за границу.
Но ориентировочно с конца прошлого года пограничники усилили контроль за миграционными потоками и стали обращать внимание «на каждую запятую».
Ранее "СП" писала, что на Пхукете в Таиланде зафиксирована вспышка нового вируса. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.