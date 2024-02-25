Россиянам рассказали, как изменится стоимость туров в Турцию и Египет в 2024 году

Для российских туристов цены на отпуск в Турции значительно подешевеют в этом году, а вот с Египтом ситуация обратная.

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Согласно данным телеграм-канала Mash, отели в Турции уже начали снижать стоимость на 20 % и пока ситуация вряд ли изменится. Причина – желание Анкары вернуть утерянный поток российских туристов. Окончательный прайс станет известен только в апреле, однако уже сейчас показатели раннего бронирования увеличились втрое.

Восьмидневный тур в Турцию в 2022 году стоил 1064 евро на одного человека, а уже в 2023-м цена упала до 870 евро (учитывая скидку – 703 евро). Если прогнозы подтвердятся, в 2024-м отдых будет стоить примерно 615–659 евро на человека.