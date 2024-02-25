Туроператоры назвали «фейком» новость о снижении цен на отдых в Турции

«К сожалению, информация о снижении цен в Турции — на 100% фейковая. Когда турецкие отельеры говорят, что они снижают цены на 30%, имеется в виду — от тех цен, которые они в позапрошлом году, ещё 2022-м, подняли на 2023-й, а потом в мае они были вынуждены снижать их на 30%. Вот от тех цен 2022 года они собираются снижать цены. Если брать реальные прошлогодние цены, то цена в этом году не то что не снизится, — она поднимется примерно на 5-7% в валюте. Сколько это будет в рублях, никому неизвестно, потому что никто в России не знает, какой курс рубля будет в июне-августе. Говорить сейчас о каком-то снижении цен рано».