Туроператоры назвали «фейком» новость о снижении цен на отдых в Турции
Ранее в СМИ появилась информация о том, что к апрелю местные отельеры могут опустить их на 25-30%.
В интервью радиостанции «Говорит Москва» вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян пояснил, что стоимость отдыха в республике в этом году, напротив, может подняться на 5-7%.
«К сожалению, информация о снижении цен в Турции — на 100% фейковая. Когда турецкие отельеры говорят, что они снижают цены на 30%, имеется в виду — от тех цен, которые они в позапрошлом году, ещё 2022-м, подняли на 2023-й, а потом в мае они были вынуждены снижать их на 30%. Вот от тех цен 2022 года они собираются снижать цены. Если брать реальные прошлогодние цены, то цена в этом году не то что не снизится, — она поднимется примерно на 5-7% в валюте. Сколько это будет в рублях, никому неизвестно, потому что никто в России не знает, какой курс рубля будет в июне-августе. Говорить сейчас о каком-то снижении цен рано».
Мкртчян добавил, что, как и в прошлом году, в текущем сезоне россияне выберут для отдыха отечественные курорты, а также доступные зарубежные аналоги.
«Турция получила в прошлом году большой отток российских туристов. Турция недосчиталась примерно миллиона россиян. Они ждали порядка 6,6 миллионов, а приехало чуть больше 5,5 миллионов россиян. В этом году Турция по-прежнему ждёт примерно те же 6,6 миллионов, но, по моему прогнозу, приедет чуть более 6 миллионов. В этом году Турция не досчитается полмиллиона россиян из-за тех цен, которые они подняли. Россияне в прошлом году выбрали отдых в России большей частью, кто-то поехал в недорогие Эмираты, недорогой Египет. То же самое будет в этом году. Арабские Эмираты сейчас дают очень хорошие цены как раз на июль-сентябрь. Вот на эти три месяца Арабские Эмираты дают мегасуперскидки».
По данным Telegram-канала Mash, средний чек в Турции на восемь дней в 2022 году составлял 1064, а в 2023-м — 879 евро с человека. С учётом нынешней скидки — 703,2 евро. При дальнейшем удешевлении ценник опустится либо до 659,35, либо до 615,3 евро.