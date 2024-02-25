Турецкие отельеры снизили цены для россиян на 20%

Издание отметило, что турецкие отельеры уже снизили цены на 20%. Страна хочет вернуть туристов из России, поэтому стоимость отдыха продолжит снижаться, утверждает СМИ. В 2022 году за восемь дней в Турции за одного человека приходилось платить в среднем 1064 евро. Сегодня с учетом скидки отдых на тот же срок обойдется в 703 евро, а в ближайшие месяцы стоимость может упасть до 650 евро, сообщил Telegram-канал. При этом Египет решил поднять цены на проживание по системе «все включено».