Стало известно, насколько подорожает отдых на море в 2024 году

По оценкам эксперта «Ленте.Ру», средний расход за недельный отдых в трехзвездочном отеле в России в текущем году составит примерно 75 тысяч рублей на человека. Стоимость поездки в купе СВ оценивается в среднем в 25 тысяч рублей в одну сторону на одного человека, а авиабилет будет стоить около 7-8 тысяч рублей.

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Наибольший рост цен наблюдается внутри страны, особенно в Сочи и Дагестане, как сообщил Мкртчян. За ними следуют Геленджик и Анапа.

Ожидается также увеличение стоимости отдыха за рубежом, по прогнозам представителя туриндустрии. Среди наиболее популярных направлений для российских туристов останутся Турция, Египет и ОАЭ.

В этом году Турция не сильно подорожает, так как основное увеличение цен произошло в прошлом году. Так, за семью на неделю в июне в четырехзвездочный отель в «все включено» из Москвы стоимость поездки составит около 160 тысяч рублей, пояснил Мкртчян.