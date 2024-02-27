Карты Google переименовали скандально известный бар на Шри-Ланке

Скандальная вечеринка «только для белых» на Шри-Ланке, которая спровоцировала международный скандал, получила продолжение на гугл-картах. Бар Sarayka Lounge, расположенный в городе Унаватуна на юге страны, легко узнать по комментарию, который дополняет название Sarayka Lounge – aka no-native Lounge, то есть «не для местных». Напомним, 23 февраля в аккаунте заведения, популярного у выходцев из России, появилось объявление о вечеринке с фейсконтролем white, то есть только для белых. Стоимость входа была 3000 рупий – не так уж и дорого (около 900 руб.).

Вечеринкой возмутились местные жители. Мероприятие срочно отменили, владельцы в аккаунте заведения принесли извинения и сообщили, что разорвали отношения с организаторами. В скандал пришлось вмешаться и российской дипмиссии. В посольстве осудили расизм и призвали уважать законы и обычаи Шри-Ланки.

На российских туристах, а также на релокантах и зимовщиках скандал, вероятно, не скажется. Президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе вчера, 25 февраля, опроверг ранее распространенную информацию о том, что власти не будут продлевать гражданам России и Украины туристические визы, и путешественникам, осевшим на Цейлоне еще с позапрошлого года, придется покинуть страну в течение 14 дней. Для россиян до 31 марта отменена плата за ЕТА (электронное разрешение на въезд). В середине февраля Управление по развитию туризма Шри-Ланки (SLTDA) предложило продлить действие льготы еще на 30 дней.