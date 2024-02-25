РСТ заявил, что расширение горного кластера Сочи приведет к стабилизации цен на отдых

Строительство четвертого в Сочи горнолыжного курорта "Турьев Хутор", а также модернизация "Красной Поляны" позволят сделать горный кластер Сочи круглогодичным, что будет способствовать стабилизации цен на отдых. Об этом ТАСС заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

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В январе со ссылкой на данные онлайн-платформы Travelline сообщалось, что стоимость отдыха на курортах Краснодарского края летом 2024 года повысится в среднем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом отели в регионе бронируются на 40% активнее. Подорожание происходит ежегодно. Также дорожает отдых на горнолыжных курортах Сочи в зимний сезон. Например, в сезоне 2023-2024 годов он подорожал в пределах 5-10% по сравнению с прошлым годом. Это обусловлено ежегодно растущим турпотоком (в пиковые даты загрузка достигает 100%) и нехваткой премиальных гостиниц, на которые в последние годы сильно возрос спрос.

"Новые мощности в целом по году достаточно ровно будут использоваться. Это даст возможность и цены стабилизировать, и потоки развести. Кто-то сможет на высокий сезон ориентироваться, кто-то - приехать походить по маршрутам", — сказал Барзыкин.

Он отметил, что на ситуацию повлияет как строительство "Турьев Хутора", который станет продолжением курорта "Роза Хутор", так и модернизация курорта "Красная Поляна", которая предусмотрена новым генпланом Сочи. Говоря о модернизации, Барзыкин добавил, что на курорте будет предусмотрено как увеличение мощностей гостиниц и отелей, так и количества подъемников и горнолыжных трасс.

Сейчас в Сочи работают три горнолыжных курорта - "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна", которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года.

Ранее сообщалось, что проект по строительству курорта "Турьев Хутор" планируют реализовать в течение четырех-пяти лет.