Египет стал одним из самых популярных направлений для россиян в прошлом году

По данным “За рулем”, за прошлый отпускной сезон африканское побережье посетило 1,5 млн россиян. Это второй результат среди всех иностранных гостей.

© runews24.ru

Такой итог стал возможен благодаря сразу нескольким факторам:

Доступная цена отдыха; Широкий спектр услуг; Исторические достопримечательности; Активный отдых; Высокий уровень безопасности.

Министр туризма и древностей Египта Ахмед Иса надеется на рост числа россиян, которые посетят страну в летний период. Каир делает все возможное для улучшения туристического сервиса.

Всего же Египет посетило около 14,9 млн туристов из Германии, Великобритании, Украины, Саудовской Аравии и России. Власти готовы увеличить этот показатель до 30 млн человек к 2028 году.