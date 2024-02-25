Египет стал одним из самых популярных направлений для россиян в прошлом году
По данным “За рулем”, за прошлый отпускной сезон африканское побережье посетило 1,5 млн россиян. Это второй результат среди всех иностранных гостей.
Такой итог стал возможен благодаря сразу нескольким факторам:
Доступная цена отдыха; Широкий спектр услуг; Исторические достопримечательности; Активный отдых; Высокий уровень безопасности.
Министр туризма и древностей Египта Ахмед Иса надеется на рост числа россиян, которые посетят страну в летний период. Каир делает все возможное для улучшения туристического сервиса.
Всего же Египет посетило около 14,9 млн туристов из Германии, Великобритании, Украины, Саудовской Аравии и России. Власти готовы увеличить этот показатель до 30 млн человек к 2028 году.
Ранее стало известно, что Россия заняла третье место по турпотоку в Тайланд с начала года.