Самые впечатляющие места Китая для туристов назвали эксперты

Страны Азии по достоинству оценили туристы из России – данное направление становится всё более популярным у путешественников. Специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей «Яндекс Путешествия» поделились подборкой наиболее впечатляющих мест в Китае, сообщает ИА DEITA.RU.

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Самым интересным местом для посещения специалисты признали заповедник панд в Чэнду – место, где разводят больших панд. Эти забавные животные находятся в своей естественной среде обитания. В заповеднике в том числе можно видеть, как происходит кормление панд.

Ещё одним живописным местом для туристов может стать озёро Юэяцюань, которое расположено на северо-западе Китая. Сам водный объект окружён оазисом среди пустыни, в котором расположены пагоды в традиционном китайском стиле, пишет «Прайм». Также на этом живописном объекте расположены сады. Так как озеро находится в пустыне Гоби, оно рискует исчезнуть. Объект является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Посещать озеро желательно в период с мая по октябрь, когда средняя температура днём находится на отметке порядка 35 градусов Цельсия.