В следующем году Северная Корея планирует принимать туристов

Ассоциация туроператоров России прогнозирует, что в 2025 году будут доступны туры в Северную Корею, где путешественники смогут посещать свободные зоны.

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В настоящее время поездки по КНДР ограничены определенными маршрутами, запрещено фотографирование и есть ограничения на посещение достопримечательностей. Исполнительный директор Ассоциации Майя Ломидзе подчеркнула, что создание специального кластера для российских туристов в Северной Корее может привлечь больше посетителей, освобождая их от строгих ограничений передвижения.

Группа российских туристов отправилась на горнолыжный отдых в Северную Корею 9 февраля. Туроператор «Восток Интур» предложил 4-дневное путешествие за 750 долларов, включая визу, перелет и проживание в роскошных отелях.

По мнению Майи Ломидзе, интерес к этому направлению увеличится, когда будет создана свободная туристическая зона, где посетители смогут свободно перемещаться и наслаждаться природой и историческими достопримечательностями без строгих ограничений.