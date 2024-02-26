Сразу две авиакомпании возобновят рейсы в Египет из Москвы

С 29 февраля авиакомпания Air Cairo возобновит прямые рейсы из Москвы в Хургаду, а с 1 марта – в Шарм-эль-Шейх. Это следует из расписания на сайте аэропорта Шереметьево.

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В январе египетский перевозчик приостанавливал полеты по маршрутам из Москвы и Санкт-Петербурга на курорты Красного моря. Туроператор «Пегас», отправлявший на этих рейсах своих туристов, пересадил их на борта авиакомпании Southwind, которые летали в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с промежуточной посадкой в Анталье. По словам турагентов, стоянка занимала около 50 минут и серьезных неудобств их клиентам не доставляла.

Судя по сайту «Пегаса», с конца февраля туроператор продолжит возить туристов в Египет прямыми рейсами Air Cairo. В марте из Шереметьево запланировано девять вылетов в Шарм-эль-Шейх и шесть – в Хургаду.

Авиакомпания возобновит и программу из Санкт-Петербурга, также в партнерстве с «Пегасом». В марте заявлено по три вылета из Пулково на каждый из двух основных курортов.

Другой египетский перевозчик, Red Sea Airlines, по данным аэропорта Шереметьево, тоже собирается продолжить ранее прерванные полеты из Москвы в Шарм-эль-Шейх. Рейсы запланированы в период с 19 по 29 марта.

Впрочем, кто из туроператоров будет заказчиком программы, пока неясно. В компании «Интурист», которая ранее выступала партнером Red Sea Airlines, редакции TourDom.ru сообщили, что не планируют брать блоки мест на этих рейсах.

Египетская авиакомпания приостановилатполеты из Москвы в Шарм-эль-Шейх в сентябре прошлого года из-за поломки одного из двух действующих самолетов. Туроператор «Интурист»