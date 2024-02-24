В Швейцарии начали собирать самое высокое в мире здание, напечатанное на 3D-принтере, передает «Хайтек». Проект под названием Tor Alva будет представлять собой белую башню высотой 30 метров.

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Она появится в деревне Мюленс в Альпах и призвана привлечь в отдаленный район туристов. Постройка будет состоять из пяти этажей, связанных более чем сотней колонн. В ней расположится концертный зал. Завершить возведение башни планируется в июне.

Здание создадут из бетона. Его элементы напечатают с использованием метода экструзии, разработанного на факультете строительных технологий Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе.