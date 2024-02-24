Какие сумки можно взять с собой на борт

Изучили требования популярных авиакомпаний.

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Дешевле всего путешествовать с ручной кладью. А дороже всего докупать багаж при регистрации в аэропорту, узнав, что ваша сумка не проходит по габаритам для того, чтобы взять ее на борт. Собрали информацию для туристов по требованиям самых популярных российских авиакомпаний на перевозку в экономклассе в этом обзоре. Чтобы вы не только отправлялись в путешествие налегке, но и с легкостью на душе проходили все предполетные процедуры.

«Победа»: совсем немного

Самые суровые требования к габаритам сумок, которые можно брать на борт, – у лоукостера «Победа». Габариты всех личных вещей не должны превышать размеры 36 x 30 x 27 см. Сверх этого можно пронести ноутбук или планшет в мягком чехле – нагрузить дополнительные карманы этой сумки не удастся. А также разрешают взять зонт-трость.

Все остальное свыше этого придется сдавать в багаж. И за соблюдением правил будут следить тщательно. Габариты проверяют во время регистрации и у выхода на посадку. Кстати, по весу в требованиях явных ограничений нет. Главное – уместиться в калибратор с закрывающейся сверху голубой крышкой.

Utair: еще чуть-чуть

Чуть более габаритную, но менее пузатую сумку можно взять пассажирам Utair. Максимальные размеры – 40 x 30 x 20 см. Но имейте в виду, что здесь ручную кладь точно будут взвешивать. Максимум – 5 кг. Сверх этого можно взять рюкзак (на него действуют те же ограничения), либо дамскую сумку, либо портфель. Так что вполне законно на борт получится пронести 10 кг. А еще, как вариант, букет цветов, зонт-трость, костюм в портпледе.

Nordwind: мал чемодан, но вес имеет

Вышеназванные габариты – 40 х 30 х 20 см – использует и Nordwind Airlines. Однако он дает своим пассажирам брать вдвое больше веса – 10 кг, что приятно, ведь сам чемодан отнимает внушительную часть этого лимита.

Также на борт можно взять рюкзак, не превышающий аналогичных размеров, но его максимальный вес 5 кг.

Интересный пункт в правилах, который не удалось отыскать у других авиакомпаний: «размер, вес и количество мест ручной клади и личных вещей могут быть дополнительно проверены по прибытии рейса в аэропорт назначения». Маловероятно, но имейте в виду.

AZUR air и «Азимут»: больше, но не тяжелее

Чемодан вполне комфортного размера (55 х 40 х 20) позволяют взять на борт AZUR air и «Азимута». Однако заполнить его удастся разве что объемными, но легкими вещами – действует все то же ограничение в 5 кг.

Вдобавок к этому чартерная авиакомпания позволяет взять на борт самый большой рюкзак из всех авиакомпаний. Его сумма сторон может достигать 115 см. Что интересно, в условиях перевозки на сайте вес этого предмета не прописан. А вот у «Азимута» он, наоборот, самый маленький, если брать в расчет глубину. Она не может превышать 10 см. А под эти требования попадет только офисный рюкзак, в который что-то серьезное больше ноутбука не войдет.

Такие же габариты ручной клади, как у AZUR air и «Азимута», действуют и в «Уральских авиалиниях» – 55 х 40 х 20 см. А вот максимальный вес сумки вдвое больше – он может достигать 10 кг. Однако не стоит, услышав эту новость, стремиться уместить в чемодане все, что душа пожелает. Следим, чтобы сумка не раздувалась, а ручки и колесики не выпирали. Отдельная история – проверка габаритов.

У вас будет всего одна попытка беспрепятственно с легкостью поместить сумку в калибратор. С усилием запихивать пузатый чемодан не дадут. Если где-то чуть-чуть зацепите металлический шаблон и чемодан не войдет из-за банального перекоса, тоже легко попасть на оплату негабарита. Второго шанса не будет.

Сверх нормы можно взять рюкзак (до 80 см по сумме трех сторон, до 5 кг), дамскую сумку или портфель.

S7: сантиметры имеют значение

Еще чуть-чуть по сравнению с другими перевозчиками готова прибавить S7 – 55 × 40 × 23 см. Но вес тот же – до 10 кг.

Сверх этого можно взять рюкзак (до 75 см по сумме трех измерений, до 5 кг), дамскую сумочку или портфель, верхнюю одежду или костюм в портпледе.

Щедрая душа «Аэрофлота» и Red Wings

Самые большие габариты чемоданов у нацперевозчика и Red Wings – 55 х 40 х 25. Вес поклажи может достигать 10 кг. Причем «красные крылья» предупреждают о калибраторах, которые будут на регистрации и перед выходом на посадку. А вот у «Аэрофлота» столь пристального внимания нет.

Отличаются авиакомпании и требованиями к рюкзаку, который можно провозить сверх установленной нормы. В Red Wings он должен весить не больше 3 кг (40 х 30 х 20 см), а у «Аэрофлота» он должен быть чуть меньшего размера, но более тяжелым (до 80 см по сумме трех измерений, до 5 кг).

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