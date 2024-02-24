Работницы в Таиланде ночью готовы встретить любого туриста во всеоружии

Женщины, работающие в маркетах 7-Eleven на туристической улице Бангла Роуд в Таиланде, теперь готовы к встрече любого ночного гостя вне зависимости от его вменяемости и намерений. Они прошли специальный курс подготовки, изначально предназначенный для охранников ночных клубов, в котором явно есть составляющая, связанная с самообороной.

© tourdom.ru

Сотрудниц, торгующих в магазинах, проинструктировали, как правильно реагировать на те или иные противоправные действия посетителей. А такое действительно имеет место. Все-таки на улице ночных развлечений у клиентов в состоянии опьянения бывают самые разные настроения.

Также на курсах научили правилам оказания первой медицинской помощи. Непонятно, понадобятся ли вторые навыки после применения первых, но все же напомним, что изначально это курсы для брутальных секьюрити.

Курсы запустили совсем недавно. Это связано с увеличением времени работы ночных заведений и продажей алкоголя в некоторых туристических провинциях королевства. Туристическая полиция тем самым пытается ввести превентивные меры на случай возможного увеличения количества инцидентов.