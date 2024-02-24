Тбилисские экскурсоводы приготовились к весеннему наплыву туристов

Тбилиси готовится не только к весне, но и к новому туристическому сезону. По традиции в грузинскую столицу на весенние каникулы приезжают путешественники из соседних стран. Местные экскурсоводы готовят для гостей интересные маршруты, делятся друг с другом опытом и лайфхаками, передает корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.

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Все туристические маршруты ведут к проспекту Руставели. Главная артерия грузинской столицы – любимое место прогулок горожан и гостей Тбилиси. Местные утверждают, что у этого места особая магия: достаточно прогуляться пешком от начала до конца,, и усталости как не бывало, ощущаешь прилив сил и энергии, а главное – поднимается настроение. Еще в советский период гиды «Интуриста» начинали знакомить иностранцев с Тбилиси именно отсюда.

«Интурист» – это была очень большая школа для тех, кто ее прошел. Была великолепная организация приема гостей. Эти молодые годы не заканчиваются. Туризм – это лекарство. Это лекарство вечной молодости», – уверена гид Марина Кураташвили.

Весна для экскурсоводов – насыщенный период. Не холодно и не жарко. Можно часами ходить пешком с группами туристов, делать небольшие перерывы в кафе и ресторанах, а затем продолжать путешествие, делиться историями из прошлого и настоящего.

«Мы всегда готовы рассказать и показать наш любимый город и регионы. В каждый сезон все отличается и смотрится по-разному. Мы любим передавать любовь к городу. Я всегда говорю: если человек, уехавший отсюда, вспомнит меня и мою экскурсию и улыбнется, значит я все сделала правильно», – поделилась гид Кетеван Агасашвили.

Впереди большая реабилитация проспекта Руставели. Городская мэрия уже анонсировала проект. В первую очередь будут обновлены исторические здания, затем на очереди тротуары и проезжая часть. А пока полным ходом идут работы по восстановлению канатной дороги, которая связывает проспект Руставели с парком на горе Мтацминда.

«За четыре минуты можно будет попасть в парк, где свежий воздух, откуда открывается панорамный вид на Тбилиси. Канатная дорога не работала с начала 90-х. Мы сохранили историческое здание станции, однако техническое оснащение будет современным», – рассказал мэр Тбилиси Каха Каладзе.