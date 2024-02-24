Горнолыжному курорту «Шымбулак» – 70 лет. За эти годы по его склонам проехали тысячи человек. Сейчас это излюбленное место отдыха как казахстанцев, так и зарубежных туристов. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Кирилл Харламов.

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Учиться никогда не поздно, уверена инструктор Галия Искакова. Она обучает горным лыжам взрослых и детей. Говорит, освоить их можно в любом возрасте.

Дети учатся быстро, взрослым нужно больше времени. Главное – преодолеть чувство страха и понять, как тормозить и поворачивать.

«Нужно всегда расслабиться на уроке. Это сразу не сделаешь, первый спуск, второй спуск, а потом только человек привыкает к лыжам. потому что он немного боится. Страх у всех, это естественно, ничего такого здесь нет», –пояснила инструктор.

На карте страны горнолыжная спортивная база «Шымбулак» появилась в середине 50-х годов прошлого века. Здесь готовили лыжников для сборной СССР. А сегодня склоны Заилийского Алатау привлекают не только профессиональных спортсменов, но и многочисленных туристов.

Ежегодно сюда приезжают более миллиона отдыхающих. В прошлом году «Шымбулак» и еще несколько курортов Азербайджана, Узбекистана и России объединились в Альянс горнолыжных курортов. Это позволит создать единый туристический горный маршрут.

«Одна из идей – создание системы лояльности для клиентов этих курортов, которые находятся в Альянсе. и создание единого ски-пасс, чтобы наши гости путешествовали из курорта в курорт и получали определенные бонусы», – рассказал генеральный директор горного курорта «Шымбулак» Ринат Абдрахманов.

Горнолыжный сезон здесь начинается в ноябре, когда температура опускается ниже четырех градусов. В это время специалисты приступают к подготовке трасс, которые затем обслуживают на протяжении всего сезона.

Готовят склоны на специальных машинах – ратраках. Они выравнивают склон, трамбуют снег и создают так называемый «вельвет».

«За один день лыжники сбрасывают снег со склона вниз. Поэтому мы стараемся его немного вверх поднять, чтобы здесь сохранялся слой снега. Когда большие морозы, снег превращается в крупинки льда, и основание становится очень жестким», –объяснил водитель ратрака Максим Скубков.