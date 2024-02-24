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В Египте считают, что Рас-эль-Хикма поможет привлечь на курорты страны больше туристов

Реализация проекта туристического города Рас-эль-Хикма на египетском побережье Средиземного моря поможет Египту привлечь на свои курорты еще больше туристов, чем сейчас. Такое мнение выразила депутат египетского парламента Гада Али.

Рас-эль-Хикма поможет привлечь на курорты Египта больше туристов
© Unsplash

"Одной из целей данного проекта является рост числа туристов и увеличение доходов Египта от туристического сектора в ближайшем будущем", - подчеркнула она в беседе с корреспондентом ТАСС.

Депутат добавила, что, помимо названных преимуществ, новый курорт обеспечит рабочими местами миллионы египтян, а также выразила мнение, что северо-западные прибрежные районы Египта представляют собой "привлекательные для инвесторов и многообещающие проекты". Отвечая на вопрос о российских туристах, депутат египетского парламента отметила, что в данный момент не наблюдает существенного снижения спроса со стороны путешественников из РФ.

"Число туристов из России немного сократилось, когда началась война в Газе, однако через некоторое время ситуация несколько успокоилась, и спрос снова вырос", - указала она, добавив, что "россиян на пляжах Египта зачастую существенно больше, чем самих египтян".

Ранее в пятницу Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали инвестиционное соглашение на сумму $35 млрд о строительстве курорта Рас-эль-Хикма. На его территории планируется возвести отели, развлекательные зоны и специализированные бизнес-кварталы. К югу намечено построить международный аэропорт. Согласно договору, подписанному между Каиром и Абу-Даби, египетская сторона получит право на 35% доходов от курорта.

Населенный пункт Рас-эль-Хикма расположен в египетской провинции Матрух на берегу Средиземного моря и известен в первую очередь тем, что именно там находился дом отдыха президентов Египта, куда в свое время приезжали в отпуск Анвар Садат (президент Египта в период с 1970 по 1981 год) и Хосни Мубарак (находился у власти с 1981 по 2011 год). В 2020 году действующий президент Абдель Фаттах ас-Сиси издал указ, предусматривавший значительное расширение площади города и преобразование его в полноценный туристический объект. После этого египетские власти начали активную работу над улучшением местной инфраструктуры. Так, в настоящий момент строится новое шоссе, которое соединит Каир с северными районами на средиземноморском побережье и при этом существенно сократит время в пути. Общая протяженность пляжей в районе Рас-эль-Хикма составляет не менее 50 км, а в самом регионе, по словам руководства Египта, расположено множество исторических объектов, которые также могут представлять интерес для туристов.

Отдых за границей
абдель ас-сиси
Анвар Садат
Хосни Мубарак