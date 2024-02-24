Рас-эль-Хикма поможет привлечь на курорты Египта больше туристов

"Число туристов из России немного сократилось, когда началась война в Газе, однако через некоторое время ситуация несколько успокоилась, и спрос снова вырос", - указала она, добавив, что "россиян на пляжах Египта зачастую существенно больше, чем самих египтян".

Населенный пункт Рас-эль-Хикма расположен в египетской провинции Матрух на берегу Средиземного моря и известен в первую очередь тем, что именно там находился дом отдыха президентов Египта, куда в свое время приезжали в отпуск Анвар Садат (президент Египта в период с 1970 по 1981 год) и Хосни Мубарак (находился у власти с 1981 по 2011 год). В 2020 году действующий президент Абдель Фаттах ас-Сиси издал указ, предусматривавший значительное расширение площади города и преобразование его в полноценный туристический объект. После этого египетские власти начали активную работу над улучшением местной инфраструктуры. Так, в настоящий момент строится новое шоссе, которое соединит Каир с северными районами на средиземноморском побережье и при этом существенно сократит время в пути. Общая протяженность пляжей в районе Рас-эль-Хикма составляет не менее 50 км, а в самом регионе, по словам руководства Египта, расположено множество исторических объектов, которые также могут представлять интерес для туристов.