В Турцию в январе приехало меньше россиян, чем в прошлом году

Министерство туризма Турции привело статистику по числу туристов за январь. Согласно этим данным, по этому показателю по-прежнему лидируют россияне – 230 тыс. человек. На втором месте туристы из Ирана – 211 тыс. человек, а замыкает тройку лидеров Болгария – 162 тыс. человек.

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года турпоток из России снизился почти на 18%. Этому способствовало сразу несколько факторов.

Первый из них – повышение цен на туры. Несмотря на то что турецкие отельеры и принимающие компании снизили контрактные цены в евро для российских туроператоров на летний сезон – 2024, стоимость отдыха для туристов всё равно выросла из-за падения рубля. Если в январе 2023-го доллар стоил 68,87 руб., то в январе этого года – уже 88,68 руб. Таким образом, для людей со средними доходами поездки в Турцию становятся всё менее доступными, их выбирают более обеспеченные клиенты.

Еще один фактор – увеличение количества выгодных предложений по другим зарубежным направлениям. Например, на Новый год можно было улететь в Египет, на Шри-Ланку, в ОАЭ. Многие мальдивские отели продолжают выставлять заметные скидки на весну и лето.

При этом в Турции всё равно надеются, что приток российских туристов в этом году будет выше, чем в 2023-м. Советник президента Ассоциации туристических агентств Хамит Кук говорил о том, что в Анталье в этом году ожидают 10%-ного роста турпотока из России. Свои прогнозы он объяснил изданию hurriyet так: