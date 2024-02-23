Египет и ОАЭ построят курорт на берегу Средиземного моря

Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали крупнейшее инвестиционное соглашение на сумму $35 млрд о строительстве курорта Рас-эль-Хикма на берегу Средиземного моря, передает корреспондент ТАСС с места событий. Церемония подписания состоялась в штаб-квартире египетского кабмина в новой административной столице.

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"Проект строительства Рас-эль-Хикма является крупнейшим в истории сотрудничества между Египтом и ОАЭ: его площадь составит не менее 170,8 млн кв. м", - объявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, присутствовавший на церемонии подписании документов.

По словам египетского премьера, данная сделка "является крупнейшим соглашением в сфере прямых инвестиций на протяжении всей истории Египта". Прямые инвестиции на сумму не менее $35 млрд будут выплачены Египту эмиратской стороной в течение двух месяцев, добавил Мадбули.