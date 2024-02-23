Россияне застряли на сутки на Маврикии из-за шторма «Элеонора»

Тропический циклон «Элеонора», который вчера обрушился на Маврикий, оказался далеко не таким долгим и разрушительным, как можно было подумать, исходя из прогноза синоптиков. Сейчас, судя по комментариям российских туристов в чатах, на острове вполне комфортная погода: «Все отлично, легкий ветерок и солнышко». Подтверждают это и кадры с веб-камер. А на завтра уже собирают морские экскурсии на китов и предлагают прогулки на вертолетах.

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Между тем прогнозы насчет циклона были мрачными: скорость ветра – до 120 км/ч, волны – до 8 м высотой, беспощадный ливень. Погода, и правда, заметно испортилась, закрылись кафе, рестораны, магазины, школы и прочие учреждения, остановился транспорт, туристам на некоторое время запретили выходить из отелей. Аэропорт в Порт-Луи прекратил принимать и выпускать рейсы. Однако уже около 15:00 по местному времени (14:00 мск) российским отдыхающим стали рассылать сообщения об отмене штормового предупреждения. Где-то через час возобновил работу аэропорт.

Тем не менее туристам, которые вылетали на Маврикий из Москвы и возвращались обратно, пришлось понервничать. Вылет из Шереметьево рейса SU 246 задержали примерно на сутки: боинг «Аэрофлота» должен был отправиться в Порт-Луи вечером 21 февраля, а вылетел только вчера в 19:00. Возвращение с Маврикия рейса SU 247, судя по онлайн-табло московского аэропорта, ожидается сегодня в 21:51 (вылетел борт в 11:30, а должен был вчера в 11:00). Следующий рейс «Аэрофлота» в Порт-Луи стоит сегодня в 20:50, статус «Идет регистрация».