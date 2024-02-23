Чем привлекает туристов маленькое горное село Меградзор в Армении?

Стрит-арт, музеи и вкусная еда – село Меградзор готовится к началу туристического сезона. Маленькая деревня в сердце армянских гор стала набирать популярность, сообщает корреспондент «МИР 24» Лилит Мадунц.

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Село Меградзор – музей под открытым небом и круглогодичная выставка живописи на высоте тысяча восемьсот метров. Среди гор.

Если погулять по сельским улицам и посмотреть на стены домов, можно узнать истории реальных людей и событий. Вот здесь, например, художник изобразил волка, которого убил житель Нушо. Сам он потом, правда, упал в обморок. Узнал, что это волк, а думал, что боролся с собакой.

Это портрет матери, которая воспитала десять детей. А здесь изображена бабушка Назан – одна из самых прогрессивных женщин в селе. Она одной из первых оседлала лошадь и заговорила с незнакомым мужчиной.

«Большую популярность нам принес стрит-арт. Это была идея Наиры, она живет в нашем селе, студентка. Она привлекла к делу свою подругу из Бельгии. Таким образом они хотели сказать, что каждая стена в селе имеет свою историю. Всего у нас таких 13 рисунков», – рассказала главный специалист администрации общины Асмик Петросян.

Хозяин этого дома Ашот Восканян прямо во дворе построил маленькую часовню и открыл ворота для гостей. Помимо нее, в небольшом селе еще семь часовен и одна церковь.

«Мой дед был одним из первых жителей этого села. Был сильным верующим, человеком Бога. Мы возвели эту часовню в его честь. Моя сестра увидела сон, что тут должна быть часовня, и мы это сделали», – рассказал житель села Меградзор Ашот Восканян.

На экскурсию гостей села ждет музей деревянных изделий. Из корня виноградной лозы мастер делает маленьких человечков. Вот музыкант, а вот мама с ребенком.

После культурной программы туристов в Меградзоре приглашают на особый обед. Здесь готовят по традиционным рецептам. Жареные зерна мелят в жерновах и готовят национальную сладость похиндз.

«Зерно, которое мелют в жерновах, отличается по вкусу. Поэтому мы храним традиции наших бабушек. После того как зерна промолоты, добавляем в муку масло и мед или сироп. Дальше надо хорошо размешать массу, и мы делаем шарики», – отметила жительница села Меградзор Анжик Тоноян.