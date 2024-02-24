Как поменялось отношение российских туристов к отдыху и жизни в Турции

Позиции Турции как лидирующей страны для жизни и отдыха у россиян пошатнулись. Но эксперты прогнозируют повышение спроса на турнаправление весной.

В январе 2024 года Турцию посетило на 17,6% меньше российских туристов, пишет РИА Новости.

Так, в январе в Турцию съездили 230 тысяч 579 россиян, а за аналогичный период 2023 года Турцию посетило 279 тысяч 818 российских туристов, следует из статистики министерства туризма республики.

Действительно, Турция потеряла позиции у российских туристов. Туроператоры зафиксировали повышение спроса на зарубежные туры на День защитника Отечества по сравнению с прошлым годом, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Отмечается, что одними из самых популярных направлений стали Таиланд, ОАЭ, острова Индийского океана, Египет и Китай.

По словам генерального директора компании «Арт-тур» Дмитрия Арутюнова, многие россияне берут себе дополнительные выходные, чтобы продлить праздники. Так, в основном берутся заезды с 22–23 февраля по 10 марта, захватывая еще и выходные на 8 Марта.

Турция может вернуть себе утраченные у российских путешественников позиции весной. Она возглавила рейтинг стран, наиболее востребованных у самостоятельных туристов для путешествий весной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

Эксперты проанализировали поисковые запросы на размещение в отелях и выделили 20 популярных направлений. Первое место среди стран, куда туристы планируют отправиться в марте-мае, заняла Турция: республику выбирают 17% путешественников. Второй в рейтинге стала Грузия (12%), за ней следует Таиланд (11%).

В первую пятерку самых востребованных направлений для весенних путешествий вошли ОАЭ с долей в 8% и Армения, которую выбирают 6% туристов.

Кроме того, в топ-10 попали Китай и Казахстан, а замыкают список самых популярных весной стран Италия, Великобритания и Франция.

Генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН перечислил туристические направления-лидеры у российских отдыхающих.

«Большую долю рынка занимает внутренний туризм, который очень сильно растет все последние годы. Не секрет, что Турция забрала порядка 50% российского выездного потока. У нас очень сильно дали объем ОАЭ, Ближний Восток и Таиланд», - сказал собеседник НСН.

В этих странах россияне не только отдыхают, но и приобретают недвижимость. Об этом заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с НСН.

«Цены существенно выросли на Пхукете. Есть ажиотаж, в прошлом декабре буквально очереди стояли к застройщикам. Остров активно застраивается. Россияне покупают жилье как для собственного проживания, так и для сдачи в аренду. Там комфортно и жить, и с точки зрения инвестиций хорошая доходность. При этом по покупке жилья россиянами лидируют ОАЭ. Турция лидировала в предыдущие два года, сейчас там изменилось законодательство, повысили порог входа для ВНЖ (вид на жительство - ред. НСН). Турция уже не в топе. Из всех покупок зарубежной недвижимости лидируют на данный момент ОАЭ, потом Таиланд, Бали и только потом Турция. Из России вывозятся миллиарды», - заявила Радченко.