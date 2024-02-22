Пляжный отпуск в Мьянме: сезоны, лучший курорт и отели

Нгапали, известный как один из самых красивых пляжей Азии и расположенный в Мьянме, представляет собой идеал пляжного отдыха с его пальмами, бирюзовой водой и мягким белым песком. Ассоциация туроператоров (АТОР) включает этот пляж в список привлекательных мест Мьянмы для туристов, наряду с известными храмами и пагодами Янгона, Мандалая и Багана, освещая его после обширного информационного тура, организованного местным Министерством туризма и туроператором Space Travel, пишет Центральная Служба Новостей.

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Нгапали, называемый «Неаполем Востока», является главным курортом на побережье Бенгальского залива, где сезон длится с октября по апрель. Этот период предлагает спокойное море и теплую воду, минимум людей, отсутствие водорослей, медуз и опасных морских животных, а также навязчивых торговцев и шумных баров, что делает его идеальным местом для релаксации.

Пляж отмечается своей удаленностью и труднодоступностью, так как до ближайшего международного аэропорта приходится добираться внутренними рейсами из Янгона или Мандалая. Тем не менее, Нгапали характеризуется тишиной и спокойствием, с отелями, большинство из которых выполнены в стиле бунгало и расположены на первой линии у моря, многие с бассейнами и видом на море, хотя сетевых международных отелей здесь нет.

В отелях преобладает предложение завтраков, с возможностью заказа полу- или полного пансиона. Меню включает как европейские, так и азиатские блюда, а вне отелей доступно множество ресторанов с местной и азиатской кухней. Также туристам доступны развлечения, такие как вечерние представления, прокат транспорта и экскурсии на лодках, при этом Нгапали славится своими закатами.