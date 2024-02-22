Названы самые популярные у россиян страны для поездок на выходных в марте

На длинных мартовских выходных россияне отдают предпочтение поездкам в страны ближнего зарубежья. Такие данные называют «Известия» со ссылкой на «Яндекс. Путешествия».

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Большинство бронирований авиабилетов в эти даты приходится на Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. Кроме того, популярностью у россиян пользуется Азербайджан.

Из внутренних направлений выбор соотечественников в марте пал на Смоленск, Нижний Новгород, Рязань, Иваново, Новгород, Мурманск, Кемерово, Калининград и Краснодар.