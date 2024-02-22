Названы востребованные у российских VIP-туристов направления для путешествий

VIP-туристы из России выбирают для своих путешествий европейские направления, несмотря на геополитические трудности. Такие данные Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туроператора PAC Group.

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Уточняется, что в число самых востребованных направлений вошли Италия, Греция и Франция.

«Продолжает возвращаться интерес к горнолыжному туризму в Европе: к примеру, Куршевель этой зимой показал рост в 65 процентов, а многие другие горнолыжные курорты, по сути, заново открылись для наших соотечественников», — отмечают эксперты.

Аналогичный интерес высокобюджетные туристы проявляют к Турции и ОАЭ. К примеру, раннее бронирование Турции уже выросло на 75 процентов в сравнении с прошлым годом. «Турция становится круглогодичным направлением для VIP-туризма, а дорогой сегмент в Стамбуле также непрерывно растет», — заключили в АТОР.