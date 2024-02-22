Юрист подтвердил, что турагенты не обязаны проверять загранпаспорта туристов

В некоторых СМИ появилась информация, что если туриста не выпустили за границу из-за ошибки или опечатки в загранпаспорте, он сможет взыскать компенсацию с изготовителя документа, а также с турфирмы, если она помогала с его оформлением. Юрист, к которому обратилась редакция TourDom.ru, опроверг это утверждение.

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«Если ошибка в паспорте допущена органом, который его выдал, как правило, это МВД, то ответственность за последовавшие из-за этого убытки несет именно этот орган», – уверен юрист Игорь Косицын.

Поэтому, если турист не смог выехать за рубеж из-за технической ошибки или опечатки в заграннике, он может предъявить претензию к подразделению МВД, где оформляли документ, чтобы взыскать свои убытки.

Турфирма в этой ситуации не может отвечать за опечатки в загранпаспортах, поскольку она не занимается их выдачей.

«Эти обязанности возложены на госорганы, – говорит Игорь Косицын. – Не очень понимаю, на какие услуги в этом случае может заключаться договор. Если турфирма их оказывает, то, скорее всего, это делается неофициально, не по договору».

Что касается турагентов, то они по умолчанию не несут ответственности за ошибки, которые могут быть в загранпаспортах их клиентов. Юрист пояснил, что в турагентствах не обязаны проверять эти документы на предмет подлинности либо соответствия требованиям, которые изложены в Постановлении № 2090 от 09.12.23 «О некоторых вопросах изъятия паспорта, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории РФ».

После того как с декабря вступили в силу поправки в ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», случаи изъятия документов у пассажиров, вылетающих за границу, участились. В частности, у одного туриста отобрали паспорт из-за пропущенной буквы в графе «место рождения» (название Петропавловск-Камчатский было написано без «ч»), у другого – из-за опечатки в имени (ГеоргиИ вместо ГеоргиЙ).

В аэропорту Кольцово пассажир не смог вылететь за рубеж даже из-за технической ошибки в машиночитаемой записи (МЧЗ): там не был обозначен пол владельца. Этот инцидент дал турагентам и туристам повод для обсуждения шрифта в МЧЗ: в некоторых загранниках, выпущенных в 2023-м и в этом году, в связи с техническим сбоем он нестандартный.