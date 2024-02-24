Туристы проверяют свои загранпаспорта с ошибками на пригодность на границе с Абхазией

Ошибки в машиночитаемом коде в своих загранпаспортах продолжают находить туристы. Речь о неправильном написании цифр «1» и «7», из-за чего людей уже не выпускали за границу. Благо некоторым из них удается оперативно менять документы, даже несмотря на длинный февральский уик-энд: «Мои клиенты в Москве не стали ждать окончания праздничных выходных – пошли в МВД прямо сегодня. Заявления приняли. Сказали, что через 3 дня будут новые документы», – рассказал журналисту TourDom.ru один из турагентов.

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У других туристов время до поездки не позволяет пойти на замену удостоверений, а затем и данных в бронировании. Они решились на другой эксперимент:

«Сегодня прогулялись пешочком через границу с Абхазией. Туда и сразу обратно. Пограничники вопросов не задали, так что полетим так, как есть», – пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Порой туристы, желающие поменять документ, сталкиваются с тем, что некоторые сотрудники МВД ни сном ни духом не знают о верных или неверных написаниях единиц и семерок. «Нашла у себя ошибки в машиночитаемом коде, но мне в Иваново отказали в замене! Сказали: “Ну вас же пропускали с таким паспортом”. Требую письменного отказа, чтобы было что показать на границе и в суде».