Туристические компании Москвы приняли участие в международной выставке в Индии

"Очень многие индийцы - спросите любого, - конечно, хотели бы посетить Москву и Россию. И сейчас большое значение имеет появление электронной визы, которая сильно упрощает приезд в Россию. Преимущество России в том, что туристы не ждут ответа месяц, как в некоторые европейские страны, а виза дается в течение недели", - рассказал Прашант.