Саудовская Аравия планирует привлекать до 7,5 млн индийских туристов в год

Королевство планирует привлечь 7,5 млн индийских туристов к 2030 году, заявил представитель Управления по туризму Саудовской Аравии Альхасан Альдаббах на 31-ой Международной выставке путешествий и туризма в Южной Азии. Об этом сообщает ANI, партнер TV BRICS.

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Он отметил 50-ти процентный рост числа индийских туристов в Саудовской Аравии в прошлом году и изложил планы до 2030 года.

«Индия является приоритетным рынком для Королевства. Только в прошлом году мы приняли 1,5 млн туристов из этой страны. Заглядывая в будущее, в наших планах увеличение их числа до 7,5 млн к 2030 году», – рассказал Альдаббах.

Он также отметил, что саудовские власти стремятся к упрощению процедуры получения визы для индийских граждан.

«Мы запустили программу, по которой можно получить бесплатную визу на 4 дня, если турист путешествует нашими авиакомпаниями. Кроме того, лица, имеющие визу США, Великобритании или Шенгенской зоны, имеют право на получение электронной визы или визы по прибытию», – сказал Альдаббах.