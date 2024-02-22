Опасность хищных рыб для туристов и Черного моря сильно преувеличена

Уже несколько дней крымские паблики пишут про груперов – хищную тропическую рыбу, которую поймали в Черном море и которая в случае распространения может якобы нанести непоправимый урон экосистеме – мол, очень прожорливая. Алуштинский аквариум, где сейчас содержатся два попавшихся на крючок групера, даже объявил награду: 5 тыс. руб. выплатят тому, кто принесет еще одного морского хищника.

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Однако, по мнению экспертов, никакой опасности для экосистемы нет.

«Груперы – это рыбы, которые живут преимущественно в тропических и субтропических водах. И нарушить экосистему Черного моря они могут, если их 100–200 экземпляров, и то не факт, что из этого получится популяция. Она должна насчитывать как минимум 500 особей», – сказал TourDom.ru морской биолог Никита Корнилов.

А формированию популяции может помешать то, что Черное море для груперов очень некомфортно: «Оно имеет слабую соленость, очень малое количество кислорода в воде, а груперам его нужно много – это рыба крупная. А, значит, в море мало фауны. Она там есть, но в сравнении с теми местами, где обычно живут груперы, это ни о чем. Также большую роль играет температура воды – для развития популяции она должна быть не ниже 24 градусов».

Иными словами, по мнению биолога, слухи об угрозе экосистеме сильно преувеличены: «Это фейк и мракобесие». Гораздо большую опасность для фауны Черного моря, как считает Никита Корнилов, представляют не инвазивные (то есть чужеродные) виды, которые выпускают в море и они могут якобы расплодиться в новой среде, а загрязнения воды из-за судоходства и рыбного промысла, а также сероводородные источники.

Кстати, даже там, где груперы чувствуют себя в своей тарелке, например в Индийском океане, серьезную опасность для человека они не представляют. «

Если, конечно, их не пытаться поймать, – уточняет Никита Корнилов. – В этом случае он может ударить тараном. Укусить? У него зубы мелкие, он не прокусит гидрокостюм».