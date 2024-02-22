Страны, куда рискованно отправляться женщинам

Проблема сексуальнызх домогательств местных мужчин к иностранкам из популярных туристических стран в наибольшей степени присуща Индии и Шри-Ланке, заявил NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств РФ (АТА) Алексан Мкртчян, отвечая на вопрос о том, в каких странах чаще всего пристают к туристкам из РФ. Он пояснил, что это обусловлено особенностями местной культуры.

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Это Индия и Шри-Ланка. В остальных странах намного меньше случаев, когда насилуют или пристают. Причем это касается не обязательно россиянок, а любых женщин европиоидного типа: американок, француженок, итальянок, немок, англичанок, — сказал собеседник NEWS.ru.

Он пояснил, что традиции в этих двух странах запрещают добрачные половые отношения. При этом, по словам Мкртчяна, местные женщины становятся для мужчины еще более недоступными из-за бедности: порой у жениха даже к 40 годам не получается накопить нужную сумму для выкупа невесты.

В ночь на 15 февраля в отеле Rainbow Surf Beach произошел инцидент с домогательством. Рум-бой пробрался в номер отдыхавших там россиянок, разделся, лег между ними и стал мастурбировать. После этого между сотрудниками отеля и приехавшим на защиту девушек мужчиной произошла драка.