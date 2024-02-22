Пассажиры самолета устроили драку и начали плеваться по пути на пляжный курорт

Пассажиры рейса Ryanair устроили драку на борту самолета и начали плеваться в попутчиков по пути на Тенерифе. Подробности сообщает издание Daily Mail.

Борт следовал из Эдинбурга, Великобритания, на испанский пляжный курорт. Как сообщили очевидцы, одна из пассажирок выкрикивала что-то на протяжении всего полета. А за полчаса до посадки между ней, ее молодым человеком и его братом возник конфликт.

На опубликованных кадрах видно, что путешественники ругались и дрались сначала между собой, а потом начали кричать на попутчиков, которые делали им замечания. В итоге после приземления в аэропорту Тенерифе дебоширов встретила местная полиция, которую другие участники рейса встретили аплодисментами.