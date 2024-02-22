Как сэкономить в отпуске в 2024 году

Эксперты дали простые советы, которые помогут сэкономить в путешествии.

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Вопрос экономии денег на отдыхе всегда был актуальным. Эксперты рассказали о простых правилах, которые во время путешествия помогут остаться в рамках бюджета и при этом не испортить удовольствие от отпуска.

Выясните, что выгоднее: самостоятельный отдых или тур

Изучите сайты турагентств и предложения горящих путевок. Часто там попадаются действительно хорошие варианты, которые подойдут как по срокам, так и по направлению. Заинтересовавшись определенным вариантом, обязательно найдите отзывы об отеле и деталях тура. Ведь иногда небольшая стоимость тура оборачивается испорченным отпуском. Универсального ответа на вопрос, что выгоднее: самостоятельное путешествие или тур, нет. Отели и авиакомпании тоже достаточно часто устраивают скидки, однако в целом туры чаще оказываются дешевле.

Покупайте билеты заранее

Не откладывайте покупку билетов до последнего. Чем больше срок до поездки, тем дешевле можно найти билеты. Если вы не связаны конкретными датами, можно немного сдвигать начало и конец путешествия. Часто бывает, что даже один день разницы существенно снижает стоимость билетов. Также посмотрите рейсы с пересадками, ведь зачастую они оказываются дешевле.

Узнайте все о мобильной связи

Если вы едете за границу, определитесь, насколько вам важно всегда быть с интернетом. Возможно, будет достаточно обычного Wi-Fi в отеле и в заведениях общепита. Тогда тратить деньги на роуминг или местную симку не придется. В этом случае мобильный интернет важно отключить сразу по прилету в другую страну.

Не ведитесь на уговоры таксистов

В любом аэропорту и на любом вокзале, особенно в популярных туристических местах, дежурит огромное количество таксистов. Чаще всего они предлагают поездки за неоправданно большие деньги. Поэтому заранее узнайте, сколько стоит такси от аэропорта/вокзала до города, можно ли воспользоваться услугами общественного транспорта или популярных агрегаторов такси. Если нет – торгуйтесь. Чаще всего первоначальную цену удается сбить. Кроме того, некоторые отели предлагают трансфер. Зачастую это тоже дешевле, чем такси, пишет "Комсомольская правда".

Не кидайтесь на сувениры

Привезти что-то из поездки определенно нужно. Но лучше удержаться от штурма лотков с сувенирами. Обычно в самых популярных местах сувениры стоят дороже всего. Поэтому лучше их покупать вдали от туристических мест. Также можно походить по городу и поискать небольшие магазины с интересными вещами. Уникальные предметы из поездки будут куда ценнее обычных сувениров.

Торгуйтесь с продавцами и подучите язык

Во многих туристических местах как в РФ, так и за рубежом торговаться не только можно, но и нужно. Поэтому если вы едете за границу, заранее подучите местный язык. Это поможет вам общаться с жителями страны и торговаться.

Путешествуйте не в сезон