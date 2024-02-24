Чем привлекают туристов горные туры с проводниками в Армении

В Армении стали популярными групповые горные туры с проводниками. Ежедневно проводят десятки таких экскурсий. Что привлекает туристов и во сколько обходится экстремальная прогулка, выяснила корреспондент «МИР 24» Арпи Меликян.

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Ближе к весне горных туров становится все больше. Группы максимум до 15 человек. Это одно из важных условий позволяет проводнику контролировать каждого участника и помочь в нужный момент. Самый легкий маршрут длится до пяти часов. За это время туристы проходят до восьми километров. Новички без специальной физической подготовки в первый раз могут подняться на высоту до 600 метров. Нужны лишь удобные ботинки, которые не скользят, теплая куртка, лыжные палки, ну и желание преодолеть такую высоту.

Профессиональные горные гиды рекомендуют начинать с трасс без сложных препятствий. Для таких целей подойдут возвышенности Азатского водохранилища.

«Походы в горы сильно мотивируют. Почти все, кто занимается восхождением, люди целеустремленные, потому что на пути ты преодолеваешь трудности и нет права пойти назад. Это перетекает и в обычную жизнь и становится принципом», – рассказала участница тура Элина Африкян.

Артем Мартиросян влюблен в горы еще с университета. Учился на факультете туризма, с тех пор покорил вершины Армении, а еще Килиманджаро, Эльбрус, Казбек и другие.

«В горы меня привела любовь к природе. Она удивляет каждый раз. Поэтому решил, что хочу показывать людям эти красоты. За все эти годы мои туры прошли без единых происшествий, все группы были довольны – а это мое главное достижение», – отметил горный гид Артем Мартиросян.

Артем Мартиросян вместе с коллегами самое пристальное внимание уделяет безопасности. До начала пути гиды обязательно смотрят на физическое состояние туристов – хронических заболеваний быть не должно. Понадобится и минимальная подготовка.

«Участники перед восхождением должны позаботиться о своем питании и запастись перекусами для остановок. Также важно не забыть про воду. Иногда, особенно в холодное время суток, участникам кажется, что они не нуждаются в воде, но это не так. Важно пить достаточно жидкости», – объяснил Оганес Асоян.

Во время похода главное – четко следовать указаниям проводника, не отклоняться от маршрута и не отставать от группы. Фотографии практически из любой точки будут захватывающими. Главная награда ждет в конце пути. Отсюда открывается невероятный вид на Азатское водохранилище.