Лучшие острова Европы для уединенного отдыха
Ищите очаровательное и немноголюдное место, где можно пообщаться с природой? Сегодня мы расскажем о лучших островах европейского континента, которые помогут вам сбежать от суетливости и напряженности современного мира, по крайней мере, на время.
Иль-де-Поркероль, Франция
Этот достаточно неизвестный уголок Франции - настоящее райское сокровище. На острове Поркероль, расположенном в лазурных водах Средиземного моря, проживает около двух сотен человек. При этом это крупнейший из островов Йер и жемчужина Французской Ривьеры. Благодаря строгим правилам, ограничивающим застройку и логистику (автомобилей почти нет), Поркероль сохраняет средиземноморское очарование Старого Света. Если вы наберетесь смелости, вы можете проехать по его тропам на велосипеде и открыть для себя скрытые бухты, сосновые и эвкалиптовые леса и впечатляющие виноградники. Стремление острова сохранить свое природное и культурное наследие делает его идиллическим убежищем от суетливости современного мира.
Хеймэй, Вестманнаэйяр, Исландия
Хэймэй, расположенный на краю Полярного круга, является крупнейшим из островов Вестман и примером вулканического и сурового величия Исландии. Драматическая история острова отмечена почти катастрофическим извержением вулкана в 1973 году, которое привело к эвакуации всего его населения. Сегодня туристы приезжают на остров, чтобы стать свидетелями силы обновления природы, о чем свидетельствуют процветающие колонии тупиков и зеленый цвет, покрывающий то, что когда-то было лавовыми реками. Уединенность острова гарантирует мирное уединение, если это то, что вам нужно. Сочетание геологических чудес и дикой природы создают идеальный фон для размышлений и отвлечения от повседневной суеты.
Остров Тайри, Шотландия
Самый западный остров Внутренних Гебридских островов, Тайри, известен своими нетронутыми пляжами и почти неземным качеством света благодаря относительно плоскому ландшафту и многочисленным солнечным часам. Это одно из самых солнечных мест в Шотландии. Так что, если вам нужно солнце, жизнь в Тайри движется в такт приливам и отливам, что делает его идеальным местом для тех, кто хочет заняться серфингом или другими подобными видами водного спорта. Природная красота, культурная жизнь и морской климат этого острова с белыми песками предлагают безмятежный, но волнующий отдых для любого.
Ла Магдалена, Италия
У северо-восточного побережья Сардинии находится архипелаг Магдалена, группа островов, известных своими прозрачными водами и нетронутыми пляжами. Главный остров, который также называют Ла-Магдалена, может похвастаться очаровательным городом с населением около 12 000 человек, зданиями в пастельных тонах и атмосферой полного расслабления. Этот архипелаг с охраняемыми морскими районами и соседними островами, которые в основном необитаемы, служит базой для изучения этого средиземноморского рая. Место, которое вдохновило многих известных людей, таких как Гарибальди, и продолжает очаровывать тех, кто ищет сочетание природного чуда и итальянской сладкой жизни.
Остров Флорес, Азорские острова, Португалия
Иль-де-Флорес, одна из самых западных точек Европы, является райским уголком с пышной растительностью, водопадами и вулканическими кальдерами, что принесло ему статус биосферного заповедника ЮНЕСКО. Это настоящее убежище для тех, кто хочет отключиться от современного мира. Немногие жители острова живут в гармонии с землей, а гостеприимство Азорских островов такое же теплое, как и горячие источники, усеивающие ландшафт. Там вы найдете вулканические озера и горячие источники на пересеченной местности, изобилующей кальдерами и фумаролами.
Озера с вулканическими кратерами, такие как Лагоа Негра и Лагоа Комприда, дополняют впечатляющую географию острова, предлагая незабываемые виды. Этот остров также известен своими многочисленными водопадами, в том числе знаменитым водопадом Поко-ду-Бакалау, который падает в бирюзовые бассейны. Микроклимат острова, на который влияет его расположение на слиянии Гольфстрима и Североатлантического течения, поддерживает широкий спектр флоры и фауны, включая эндемичные виды и драгоценную растительность, которая покрывает ландшафт в зеленых тонах, с которыми вы редко сталкиваетесь во время путешествий.
Остров Готланд, Швеция
Самый большой остров Балтийского моря, Готланд, славится своим уникальным известняковым плато. Эта ровная каменистая местность является домом для удивительного разнообразия выносливых видов растений, которые адаптировались к мелководью и суровым условиям острова. Изюминкой является средневековое очарование Висбю Висбю, главного города острова, окруженного хорошо сохранившимися средневековыми стенами, которые представляют собой исторический контрапункт чудесам природы острова. Пляжи Готланда с их характерными раукарами (грудами известняка) еще больше подчеркивают географическую привлекательность острова.